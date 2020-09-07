Власти Ивано-Франковска отказались соблюдать карантин

Школы и детские сады в Ивано-Франковске возобновят работу с 14 сентября, даже если город останется в "красной" зоне карантина, которую определяет Минздрав. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении.



Дети пойдут в сады и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение, подчеркнул он.



"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.



Согласно утвержденным Кабмином карантинным правилам, если регион находится в "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу, то дети переходят на дистанционное обучение.



Каждый четверг на Украине обновляют границы карантинных зон, которые вступают в силу со следующего понедельника.

