Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям

Эпидемия болезни Covid-19, которая насчитывает на планете более 27 миллионов заразившихся, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса сообщает TACC, в понедельник, 7 сентября.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии является, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", - сказал он.



По его словам, в последние годы "многие страны добились огромных успехов в медицине", однако многие "пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний".

