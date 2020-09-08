Разумков заявил о готовности распустить Раду в случае указа Зеленского

Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады девятого созыва нет.



Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передают "Украинские новости".



"Основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции. На сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применено к действующей Верховной Раде Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся", - заявил Разумков.



При этом он добавил, что готов выполнить указ президента Зеленского о роспуске Рады, если он вдруг появится и если для этого будут конституционные основания.



"Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий", - добавил Разумков.

