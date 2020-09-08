Посол Украины вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на посольство Украины в Минске в понедельник, 7 сентября.



"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов", – сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.



Среди таких факторов дипломат указал развитие ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.



Напомним, 17 августа Украина впервые отозвала посла из Беларуси. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать Игоря Кизима на консультации в Киев.



А 28 августа стало известно, что Украина приостановила все контакты с Беларусью. По словам Кулебы, они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины. По словам главы МИД, не поддерживают контакт между собой в данный момент и президенты – Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

