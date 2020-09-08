Колесникова, Кравцов и Родненков прошли контроль на границе с Украиной

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков прошли во вторник пограничный контроль на границе с Украиной. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.



"Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра", - сказал Бычковский.



Он также заявил, что угрозы здоровью задержанной на границе Марии Колесниковой ничего не угрожает.



"Со здоровьем Колесниковой все в порядке", - сказал он.



При этом Бычковский не смог ответить на вопрос, где в настоящее время находится член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.



Пресс-секретарь погранведомства отметил, "в настоящее время проводится правовая оценка фактов того, что произошло". Бычковский проинформировал, что рано утром трое граждан - Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов без проблем прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка". "Расстояние от этого пункта до границы с Украиной 6 км, а до украинского пункта пропуска "Вильча" - 13 км. Автомобиль "БМВ" следовал по этому 6-километровому участку, а, увидев пограничный наряд, резко прибавил в скорости, создав угрозу жизни пограничнику. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства", - рассказал Бычковский. "Автомобиль "БМВ" проследовал в сторону украинской границы. Сейчас проводится разбирательство по данному факту", - отметил представитель погранкомитета Белоруссии.

