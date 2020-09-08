В Киеве стабильно высокие показатели коронавируса

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Киеве держится на высоком уровне - более 200. Как сообщил во вторник, 8 сентября, мэр столицы Виталий Кличко, за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 235 киевлян.



Так, за сутки заболели: 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17. Заболели в том числе и 8 медиков.



Госпитализированы 34 пациента.



За сутки 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.



На сегодня в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Выздоровели за сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

