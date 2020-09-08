В Кривом Роге разрастается протест шахтеров

Количество шахтеров Криворожского железорудного комбината, которые остались под землей в знак протеста и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, возросло до 393. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



По его данным, протестуют 90 горняков шахты Гвардейская, 60 горняков шахты Терновская, 214 горняков шахты Родина и 29 горняков шахты Октябрьская.



Готовность поддержать бастующих выразили работники других предприятий Кривого Рога. Сейчас они объявили "итальянскую" забастовку.



Волынец сообщил, что 8 сентября в Кривой Рог должны прибыть представители центрального офиса Государственной службы по вопросам труда - поскольку работники предприятий города жалуются на работу регионального управления Гоструда, обвиняя его чиновников в продажности и зависимости от местных работодателей.



Напомним, на Криворожском железорудном комбинате горнорабочие шахты Родина поддержали коллег из шахты Октябрьская, которые пятые сутки протестуют под землей.

