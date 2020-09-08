В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.



"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) количество нарушений режима прекращения огня составило три раза", - сказал представитель ведомства.



В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали стрелковое оружие и гранатомет.



С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

