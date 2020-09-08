Глава МИД Румынии просит Украину обеспечить языковые права этнических румын

Проблематика обеспечения прав румынских меньшинств в Украине остается приоритетом для двусторонней повестки дня, сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и попросил Украину обеспечить языковые права этнических румын.



"На сегодняшних переговорах с министром Кулебой я подчеркнул, что проблематика обеспечения прав румынских меньшинств в Украине остается приоритетом для двусторонней повестки дня", - сказал он на совместной с главой МИД Украины пресс-конференции в Бухаресте во вторник.



По его словам, министры согласовали продолжение деятельности комиссии для защиты прав национальных меньшинств, последнее заседание которой состоялось в декабре 2018 года.



Также министры обсудили завершение переговоров о протоколе по двустороннему сотрудничеству в сфере образования относительно языковых прав этнических румын и возможность проведения переговоров для заключения соглашения об обеспечении прав нацменьшинств.



"Мы особенно хотим, чтобы языковые права этнических румын были обеспечены, и это для всех лиц, которые говорят на румынском языке", - пояснил Ауреску.



Кроме того, министр иностранных дел Румынии заверил Украину в поддержке ее европейского и евроатлантического пути.



"Относительно принципиальной позиции Румынии в отношениях с Украиной, я заверил министра Кулебу в постоянной поддержке со стороны Румынии для европейского и евроатлантического пути Украины, начиная с наших общих интересов в нашем регионе Европы", - подчеркнул Ауреску.

