Зеленский дал поручение МОЗ насчет медреформы

Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков. Об этом сказал во вторник, 8 сентября, президент Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Плюсы есть – они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать – обычная арифметика", – сказал Зеленский.



Он признал, что закрывается много медицинских учреждений, но обвинил в этом прежнюю власть.



"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то – психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много таких закрытий было остановлено. Так и есть. Что-то не увидел МОЗ – и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтуватировать, доставить оборудование – поставлена министру здравоохранения задача. Он должен это сделать", – отметил глава государства.

