Члены совета оппозиции Белоруссии сообщили, что сами согласились выехать на Украину

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов сообщили, что после задержания сами дали согласие на выезд на территорию Украины.



"Нам предлагали [после задержания], чтобы мы все вместе (Родненков и Кравцов - прим. ТАСС) поехали в автобусе до украинской границы, потом пересели в автомобиль Ивана, потом к нам подсядет [член президиума совета оппозиции] Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Выглядело все так, что со всеми все уже договорено. Я согласился на такое развитие событий", - признал Родненков в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник. Кравцов также заявил, что выехал добровольно.



Официальные власти Украины не выходили на связь с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, сообщил Родненков.



"Украинские власти с нами пока не вступали в контакт", - заверил он.



Родненков и Кравцов также заявили, что на Украине намерены продолжать вести ту же деятельность, что и в Минске. Они заверили присутствующих журналистов, что не планируют запрашивать политического убежища на Украине.



"Нет мы не планировали. Сейчас наши планы - это синхронизироваться с белорусской командой. За последние сутки мы даже не успели поесть. Сейчас трудно говорить о дальнейших действиях", - сказал Родненков.



У героев пресс-конференции поинтересовались, почему они на границе не порвали свои паспорта и не попытались убежать, как это сделала Мария Колесникова. Родненков ответил, что не смог на такое решиться.



"Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ею. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", - сказал он.



Родненков резюмировал, что сотрудники белорусских спецслужб в целом не справились со своей задачей.



"Они хотели показать, что трое белорусов сели в синем BMW счастливыми покинули Беларусь, но у них не получилось. Когда они поняли, что потеряли Марию, когда она порвала свой паспорт, то начали предпринимать действия, чтобы не потерять нас, но у них это не получилось", - заявил Родненков.

