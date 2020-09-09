Лукашенко допустил, что "немного пересидел" в президентском кресле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, вероятно, превышен, однако только он может сейчас "защитить белорусов". Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.



"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.



Александр Лукашенко является президентом Республики Белоруссия с 1994 года. Согласно результатам последних президентских выборов от 9 августа, Лукашенко вновь одержал победу, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время.



