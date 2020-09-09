Решение по СП-2 примет ЕС, а не Берлин - Меркель

Ответ России на инцидент с Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть только немецким, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз сообщает Bloomberg.



"Он отметил, что Меркель не приняла финальное решение насчет того, может ли реакция в отношении Москвы (в связи с инцидентом с Навальным - ред.) затронуть Северный поток-2", - пишет агентство.



Как сообщается, что Меркель отметила, что это не было нападение на Германию, но Германия также должна заявить о себе как о государстве-члене ЕС.



"Однако следует также внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры из ЕС, необходима тесная координация. Следующий шаг – за Россией. Тогда ЕС должен принять общее решение", - заявила Меркель.

