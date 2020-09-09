Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на США ответственность за беспорядки в Белоруссии и добавил, что волнения в Америке стали результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других странах.



"Как вы противостоите Telegram-каналам? - указал Лукашенко в интервью российским журналистам, выдержки из которого опубликовал телеканал RT. - У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы".



"Вы же видите, что там творится, - продолжил президент Белоруссии, имея в виду беспорядки в США. - И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого".



Лукашенко считает, что вслед за Белоруссией обострение политической ситуации может ожидать Россию. "Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро [могут произойти] определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал политик.

