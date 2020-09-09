Ефремов пообещал прочитать пьесу Охлобыстина сотрудникам СИЗО

Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов пообещал прочитать сотрудникам СИЗО, в котором он будет находиться, пьесу "Пар". Ее написал артист и сценарист Иван Охлобыстин.



Об этом РИА Новости рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.



По ее словам, Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5 и "они нашли общий язык". В пьесе "Пар", которую актеру передал Охлобыстин за неделю до аварии, сам Ефремов должен был принимать участие. "Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", — сказала Литвинович.



Она также рассказала, что Михаил Ефремов чувствует себя нормально, "ожидал худшего", врачи взяли у него все необходимые анализы. Вместе с ним в карантинной камере содержатся гражданин России и Белоруссии, которых актер назвал "хорошими людьми".

