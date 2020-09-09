Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями.



Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера.



"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — Прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".



На прошлой неделе Лукашенко сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, Польша также опровергла данные о беседе.



Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя Фонда борьбы с коррупцией диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли.



Позднее Навального перевезли в Германию. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.

