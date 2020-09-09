ДНР снова перенесла обстрел по украинским позициям в Шумах и инициирует заседание ТКГ

Руководство самопровозглашенной ДНР снова перенесло исполнение приказа об обстреле позиций ВСУ возле поселка Шумы Донецкой области, где, по утверждению чиновников республики в нарушение условий перемирия были оборудованы укрепительные сооружения. В то же время МИД ДНР предложило провести заседание Трехсторонней контактной группы в среду, 9 сентября.



Об этом во вторник, 8 сентября, информирует пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.



"9 сентября, в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей Донецкой Народной Республики, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы. Письмо с соответствующим призывом уже было направлено нами в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.



При этом в ДНР по-прежнему утверждают, что украинские военные оборудовали укрепления возле Шумов, чем и нарушили перемирие.



"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", - добавили МИД ДНР.

