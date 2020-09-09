Участники ТКГ договорились о совместном инспектировании при участии ОБСЕ

Участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам внеочередного заседания ТКГ в формате видеоконференции, которое состоялось в среду с целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день дает надежду на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.



"С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.



Инспекция с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе намечена на 10 сентября. Об этом в среду сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по окончании внеочередной видеоконференции группы.



"Проведение совместной инспекции в районе поселка Шумы намечено на завтра, 10 сентября, в 14 часов. Инспекцию проведут представители Украины и Донбасса в СЦКК при участии представителей ОБСЕ", - сказал он журналистам.



