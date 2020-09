В Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию

Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов, сообщил в среду телеканал Fox News.



"Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил член парламента Норвегии и председатель делегации Норвегии в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде в интервью Fox News.



Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором сообщил, что администрация Трампа в частности сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.



"Как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, соглашение (о нормализации отношений - ИФ) может стать переломным моментом, который превратит Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - написал Тибринг-Гедде.



В послании норвежского депутата также говорится о "ключевой роли" президента США в "усилении контактов между конфликтующими сторонами и создании новой динамики в других затянувшихся конфликтах - пограничном споре между Индией и Пакистаном по Кашмиру, противостоянии между Севером и Югом Корейского полуострова, а также в решении проблем с ядерным потенциалом Северной Кореи".



Он также похвалил Трампа за значительный вывод войск с Ближнего Востока.



При этом Тибринг-Гедде заявил Fox News, что в данном случае он не пытается "угождать Трампу".



"Я - не большой сторонник Трампа, - сказал он. - Комитету следует обратить внимание на факты и судить о нем по этим фактам, а не по его поведению в определенные моменты. Люди, которые за последние годы получали премии мира, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама (экс-президент США - ИФ) не сделал ничего".



Мнения американской общественности разделились после появления информации об этом.



Так, по данным газеты The Hill, консерваторы, ожидаемо, приветствовали ее, а либералы раскритиковали.



Политический комментатор, придерживающийся консервативных взглядов, Бен Шапиро, заявил, что "Трамп заслуживает Нобелевскую премию гораздо больше, чем Обама, который получил ее просто за то, что был дышащим воздухом человеческим существом". Присоединился к нему адвокат и радиоведущий Марк Левин.



Те, кто критикуют номинацию, считают, что ситуация комична, поскольку Тибринг-Гедде, выдвинувший Трампа на премию мира, придерживается ультраправых взглядов и открыто выступает против иммиграции.



При этом сам Трамп пока не прокомментировал интервью Тибринга-Гедде, но порядка 10 раз сделал "репост" новости об этом на своей странице в Twitter.



Иностранные наблюдатели напоминают, что номинация на премию не означает ее присуждение, в этом году на Нобелевскую премию мира к настоящему моменту уже номинировали около 300 человек.



В августе советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан призвал номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.



"Я думаю, это действительно замечательно, когда вы оборачиваетесь и смотрите на то, что сделал президент в установлении мира", - процитировало издание The Hill слова О'Брайена.



"Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа - пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - добавил советник.



В 2018 году Тибринг-Гедде вместе с еще одним норвежским политиком уже выдвигали кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Тогда Трамп не получил ее.



Ранее издание The Hill напоминало, что в сентябре 2019 года Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы "их (премии - ИФ) раздавали честно".