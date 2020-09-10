КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины в четверг в форме открытого слушания рассматривает дело по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Основному закону отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале заседания возник вопрос относительно возможности слушания дела без участия Артема Сытника, которого КС пригласил на заседание как и.о. директора НАБУ, в то время как само НАБУ считает его директором Бюро. Суд счёл возможным, чтобы вместо Сытника в качестве привлечённого участника конституционного производства НАБУ представлял руководитель юридического управления Бюро Игорь Ярчак.



В начале заседания выступил судья-докладчик Александр Литвинов, огласив конституционное представление. Авторы представления считают, что Конституции не соответствуют абзац первый части первой статьи 1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом.



Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трёх членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро.

