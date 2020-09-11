В Одесской области закончились тесты на коронавирус

В Одесской области, где за прошедшие сутки было выявлено 47 случаев болезни Covid-19, закончились тесты для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.



Об этом в четверг, 10 сентября, рассказал глава Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев.



Так, по словам медика, низкое число выявленных случаев коронавируса в области за сутки связано не с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе, а с отсутствием тестов для выявления инфекции. Дементьев утверждает, что лаборантам не с чем работать, на данный момент у них нет доступа к тестам на коронавирус и реагентам, которые необходимы для работы с ними.



"Деньги на тест-системы и реагенты есть, однако поставщики не могут в достаточном объеме предоставить все необходимое", - заявил глава Лабораторного центра в Одесской области.



Он добавил, что дефицит тестов является общегосударственной проблемой.

