Украинский стартап PRNEWS.IO выпустит конвертируемые облигации на 2 млн евро

Эстонский офис украинской интернет-компании PRNEWS намерен выпустить конвертируемые облигации на сумму в 2 миллиона евро посредством частного размещения.



Привлеченные средства будут направлены на реализацию планов компании по экспансии на зарубежных рынках.



Общий объем выпуска составляет 2 миллиона евро и разделен на конвертируемые обеспеченные приоритетные облигации номинальной стоимостью 1 000 евро.



Предлагаемая ставка купона составляет 12% годовых. Срок погашения облигаций наступает по истечении 24 месяцев в сентябре 2022 года. Выплаты по купону производятся каждые 6 месяцев.



Выпуск обеспечен паями фирмы, по оценке 15 млн. евро, и зарегистрирован на Nasdaq CSD.



Подробная информация об эмиссии и регистрация на обновления доступны по ссылке https://investors.prnews.io.



О PRNEWS



PRNEWS OÜ управляет первым в мире интернет-магазином спонсорского контента с фиксированными ценами на публикации, размещенными на сайте www.prnews.io. Сегодня это онлайн-платформа в Европе и Азии, на которой объединены более 30 тыс. издателей онлайн-медиа и клиенты из 55 стран.



В марте 2020 года компания стала официальным партнером и поставщиком услуг по продажам и маркетингу в рамках государственной программы цифровой идентификации и статуса e-Residency (Эстония).

