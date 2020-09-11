Верещук: Якщо прибрати корупцію, бюджету Києва вистачить і на мости, і на лікарні

В ефірі ток-шоу «Право на владу» телеканалу 1+1 кандидатка на посаду мера столиці Ірина Верещук нагадала, що бюджет Києва складає 58 млрд грн і його можна використовувати набагато ефективніше.



«Якщо ми зможемо зробити так, щоб там не було корупції, повірте, цього буде достатньо, щоб забезпечити необхідний рівень комфорту, життя і безпеки киян. Я абсолютно переконана, що Київ – це столиця усіх українців. І киян, які тут народились, і киян, які сюди приїхали за українською мрією. Приїхали сюди жити, тяжко працювати й здобувати», - підкреслила народна депутатка.



Політик впевнена, що якщо бюджет столиці не розкрадатимуть, то його вистачить і на нові мости й дороги, і на добудову другої черги Центру інфекційних захворювань на території Олександрівської лікарні, яку не зважаючи на пандемію COVID-19 чинна міська влада «поставила на паузу».

