Корниенко: слова Богдана должны проверить компетентные органы

Компетентные органы должны разобраться действительно ли в интервью, которое дал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан изданию Дмитрия Гордона есть факты, заявил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из ток-шоу на телеканале Украина 24. Об этом в четверг, 10 сентября сообщает Интерфакс-Украина.



"Там много было разных фантазий, предположений и допусков. Были ли там факты, надо, действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало очень высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос, действительно ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с РФ или ее спецслужбами, о чем ранее говорил в интервью Андрей Богдан.



Напомним, Госбюро расследований объявило о вызове на допрос в качестве свидетеля экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который ранее обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов статуса Крыма, авиасообщение с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвидены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.



Недавно Богдан в ответ на слова Владимира Зеленского о том, что пост главы ОП его испортил, заявил, что Зеленский власть "превратил в посмешище".

