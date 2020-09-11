Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет выпустила альбом

Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет выпустила альбом

Бывшая вокалистка группы Браво Жанна Агузарова первый раз за почти 30 лет записала сольный альбом. Появившаяся в сети пластинка называется "Королева Сансета", пишет РИА Новости.

Альбом 58-летней певицы содержит 12 треков. Однако все они поклонникам уже знакомы – песни Агузарова исполняла на концертах и мероприятиях в разное время.

Самая старая композиция из альбома - "Не упрекай", появившаяся примерно в конце 80-х годов. А самая новая, "Королева Сансета", была представлена в начале нулевых.

Артистка записывала пластинку в Санкт-Петербурге, Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее первый сольный проект Агузаровой - "Русский альбом" - вышел в 1991 году.