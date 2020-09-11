Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет выпустила альбом

Бывшая вокалистка группы Браво Жанна Агузарова первый раз за почти 30 лет записала сольный альбом. Появившаяся в сети пластинка называется "Королева Сансета", пишет РИА Новости.



Альбом 58-летней певицы содержит 12 треков. Однако все они поклонникам уже знакомы – песни Агузарова исполняла на концертах и мероприятиях в разное время.



Самая старая композиция из альбома - "Не упрекай", появившаяся примерно в конце 80-х годов. А самая новая, "Королева Сансета", была представлена в начале нулевых.



Артистка записывала пластинку в Санкт-Петербурге, Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.



Напомним, что ранее первый сольный проект Агузаровой - "Русский альбом" - вышел в 1991 году.

