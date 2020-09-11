Ляшко рассказал, кто чаще болеет COVID-19

Около 90 процентов всех больных коронавирусной инфекцией нового типа в Украине - это пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Чиновник сказал, что жертвами болезни чаще всего становятся люди с такими сопутствующими заболеваниями, как диабет и сердечно-сосудистые недуги.



"Соблюдая противоэпидемиологические нормы, в частности социального дистанциирования и масочного режима, люди, в первую очередь, проявляют заботу о собственных родителях, бабушках, дедушках и других пожилых людях", - подчеркнул Ляшко.



По его словам, нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте и теперь медицинская система готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.



Также, Ляшко выразил уверенность, что жесткие карантинные меры, введенные в Украине в марте, были не напрасны.



“Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры. Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения”, - сказал он.

