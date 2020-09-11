Принц Чарльз перестал давать деньги Гарри и Меган

Британский принц Чарльз перестал высылать деньги своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщиил People.



Монаршая особа финансово помогал герцогам Сассекским, когда они переехали в Калифорнию. Источники People подчеркивают, что при этом ему не приходилось финансировать охрану семьи сына, так как Меган и Гарри с самого начала взяли эту статью расходов на себя.



"Недавно супружеская пара заключила контракт с Netflix, после чего принц Чарльз решил, что для Маркл и принца Гарри настало время зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. До этого они сами платили только за охрану", - говорится в статье.



Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт со стримминговым сервисом Netflix. Пара заключила многолетнее соглашение с Netflix, а также создала продюсерскую компанию для съемок проектов.

