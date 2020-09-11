В Киеве с 14 сентября снова введут ряд ограничений

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений, заявил мэр Киева Виталий Кличко. "Новости, к сожалению, - неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.



Он также напомнил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:



- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек; один человек на 10 кв. метров площади здания;



- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;



- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.



- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);



- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;



- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.



- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.



"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции", - подчеркнул Кличко.



Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.



Город Киев попал в "оранжевую" зону".

