Украина увеличит траты на оборону

В следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.



По итогам обсуждения Данилов предложил им проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.

