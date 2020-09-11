Козак заявил, что прорыва на встрече советников "нормандской четверки" достичь не удалось

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, но прорыва достигнуто не было. Об этом заявил в пятницу журналистам Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.



"Прорывов нет", - констатировал он. "Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта", - сообщил Козак. "К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", - добавил он.



В частности, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг Алексея Навального. "Нет, эти вопросы не обсуждались, мы придерживались повестки", - сказал он.



Как сообщил Козак, политические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины в Донбассе.



"Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", - сказал он.



Дата проведения новой встречи политсоветников "нормандской четверки" пока неизвестна.

