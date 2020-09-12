Ночи будут прохладными, днем - тепло, без осадков

На Украине в ближайшие сутки сохранится сухая погода с прохладной ночью и тёплым днём, сообщил Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днём 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днём 26-31°. В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 9-11°, днём 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 сентября самая высокая температура воздуха днём была +32,1 в 1905г., самая низкая ночью +3,0 в 1893г.



В понедельник на Украине без осадков.



Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 9-14°, в восточных областях 6-11°, на побережье морей 15-19°; днём 22-27°, в южной части и Закарпатье 25-30°.



В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 24-26°.



12 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.

