Кто отравил Алексея Навального?

Россия отрицает какую-либо ответственность за «однозначно» (нем. zweifelsfrei) установленное лабораторией бундесвера отравление оппозиционного политика Алексея Навального с помощью боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок». В духе латинского высказывания «выслушаем и другую сторону» (audiatur et altera pars (лат.)) журнал European предоставляет возможность российскому политическому эксперту Дмитрию Егорченкову изложить свои аргументы.

Редакция журнала European отказалась от какого-либо сокращения, сглаживания или изменения этого текста (за исключением одного или двух случаев исправления правописания).



Начиная с 20 августа известный российский оппозиционный блогер Алексей Навальный вновь находится в центре внимания средств массовой информации. Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила о том, что, согласно полученным от военных данным, следы боевого отравляющего вещества «Новичок» были обнаружены в пробах Навального и что это является преступлением против основополагающих западных ценностей.



С этими выводами согласились также Вашингтон и штаб-квартира НАТО. 22 августа Навальный был доставлен для лечения в берлинскую клинику «Шарите» (Charité). Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, но в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Сегодня почти никто не вспоминает о том, что во многом заслугой врачей из сибирского города Омска является то, что им уже в первые часы удалось стабилизировать состояние пациента, и это сделало возможным транспортировку Навального в Берлин.



Отравление? Если внимательно проанализировать публикации на эту тему в американской и даже европейской прессе и особенно в российских оппозиционных медиа, то создается впечатление, что попытка отравления уже доказана. Доказательства вины Кремля и лично Путина уже представлены. Вот самое главное их содержание: «А кто еще мог это сделать, если не Путин?»



Реакция сторонников Навального в социальных сетях тоже весьма интересна. Они задают множество вопросов по поводу качества российской системы здравоохранения, по поводу профессионализма врачей в Омске и, естественно, по поводу открытости и честности российских властей, которые еще до первого врачебного исследования Навального были обвинены в совершении этого преступления.



И теперь мы узнали, что русские в своей собственной стране применили против своего собственного гражданина боевое отравляющее вещество, о найденных следах которого говорила федеральный канцлер Меркель.



Открытые вопросы остаются



Но чем тяжелее звучат выдвигаемые обвинения, тем больше становится открытых вопросов, на которые следует попытаться дать ответ. В таком случае наш профессиональный долг состоит в том, чтобы довести до сведения европейской общественности эти вопросы. Ко всей этой истории следует подходить не эмоционально, а рационально, не беря на себя при этом роль адвоката Путина или его обвинителя. Как и один известный персонаж британской писательницы Агаты Кристи, а именно, бельгийский частный детектив Эркюль Пуаро, мы не будем задавать стандартных вопросов, которые обычно задает полиция (а в нашем случае общество в интернете), а будем использовать совершенно другие.



Так, что же нам известно? Все стороны настаивают на том, что серьезный инцидент с г-ном Навальным должен быть как можно более обстоятельно и транспарентно расследован. Об этом говорит Меркель, об этом говорит Макрон. Но именно об этом сказал и Путин в своей беседе с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Чтобы подтвердить это, омские врачи сразу же предоставили своим немецким коллегам результаты своих исследований. Они также заявили о своей готовности представить исследованные биоматериалы, но получили отказ от европейских экспертов. Почему?



Когда Алексей впал в кому, стали проводиться параллели со «случаем с Сергеем Скрепалем и Юлией Скрипаль», которых Кремль с помощью военной разведки ГРУ и отравляющего вещества «Новичок» якобы пытался отравить. Кстати, что сейчас происходит с этой историей, которая в свое время привлекла е себе такое большое внимание? Предчувствие нас не обмануло. Однако в случае с Навальным не было никаких указаний на «агентов секретных служб». Рядом с ним был его личный помощник, передавший ему перед вылетом чашку чая, в котором, судя по всему, и должен был находиться яд. Кто-нибудь поговорил с этим помощником? Будут ли исследованы записи этого разговора, если подтвердится версия отравления? А вот и самое главное: зачем применять боевое отравляющее вещество, чтобы убить неудобного политика в глубине страны, в Сибири, а затем направить жертву в Берлин для проведения независимого исследования? В чем смысл подобной тайной операции коварного КГБ?



Кто задержал вылет самолета?



Нам известно о том, что родственники и сотрудники г-на Навального почти сразу потребовали отправить его в Германию и что немецким специалистам, несмотря на введенные в России из-за пандемии коронавируса ограничения, было разрешено прилететь в нашу страну. Как только состояние Навального было стабилизировано, российская сторона тут же объявила о своей готовности ускорить вылет самолета и транспортировку оппозиционного политика. Однако немецкие пилоты и врачи, сославшись на усталость и на необходимость сна, взяли на свой борт Навального лишь спустя 12 часов!



Почему не обращают внимание на эту медлительность немецких специалистов, но в то же время выливаются потоки критики в адрес российских врачей, которые в очень короткий период времени и в сложных условиях смогли подготовить Навального к перелету? Кроме того, Навальный не имел права покидать страну — не только из-за ситуации с Covid-19, но еще и из-за своих обязательств перед судом. Тем не менее, он был доставлен в Берлин на частном самолете, который был оплачен российским мультимиллионером Борисом Зиминым. Вы, на самом деле, верите в то, что все эти разрешения и самые благоприятные условия могли быть сделаны без согласия Путина? Еще раз задаю вопрос: существующий в России режим хочет избавиться от Навального и транспортирует его для проведения лечения? Если это была попытка запугать политическую оппозицию, то она представляется слишком «вегетарианской» для Кремля.



А теперь настала очередь не для политических, а уже для чисто медицинских вопросов. В заявлении клиники «Шарите» говорится о том, что для лечения Навального использовался атропин. Выясняется, что местные врачи, так же как их берлинские коллеги, применяли в ходе лечения атропин. Вот это новость! Так чем же тогда отличается лечение в Берлине от лечения в Омске?



По данным врачей из больницы «Шарите», какие-то «клинические данные» указывают на отравление Алексея Навального. Но пока еще не было найдено никаких следов какого-то определенного вредного вещества или яда, не так ли? Речь идет не о токсинах, но и о последствиях интоксикации. Можно ли в таком случае говорить о конкретных фактах отравления?



Отравление в Солсбери



Мы еще помним о том, какие меры были предприняты в Солсбери для защиты местных жителей, однако ничего подобного не было ни в России, ни в Германии. Если бы какое-то боевое отравляющее вещество было применено в Самолете или в аэропорту, то тогда должны были бы быть другие пострадавшие — врачи, сопровождавшие российского оппозиционного политика и члены семьи Навального, которые имели с ним продолжительный контакт. Нам очень хотелось бы узнать, о каких химических следах идет речь? Кстати, российское Министерство иностранных дел тоже попросило разъяснений на этот счет.



И, наконец, еще один вопрос: был ли опровергнут диагноз российских врачей, которые пришли к выводу о том, что состояние г-на Навального выло вызвано проблемами с обменом веществ? Почему не было приведено никаких аргументов против этой версии? Почему этот вопрос не затрагивался и не обсуждался? На самом деле, Алексей Навальный чисто внешне сильно изменился. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его фотографии двухлетней или трехлетней давности. Интернет все помнит. Применение военной химии выглядит иначе.



А как эту ситуацию следует воспринимать с точки зрения свободы информации? В далеком сибирском городе местные врачи почти ежечасно сообщали о состоянии своего пациента. А что мы видим в Берлине? Ничего. Информационный вакуум. Даже объявленная пресс-конференция с участием врачей была отменена. Решение об этом было принято в спешке и почти на самом высоком уровне. В 21-м веке подобного рода сообщение заменяет расследование и решение суда. И это должно способствовать объективному расследованию обстоятельств инцидента с Навальным?



Отношения между Россией и Европой



Если упоминается Путин, то имеет смысл рассматривать эту ситуацию с точки зрения российской внутренней политики, геополитики и элементарного информационного фона. Два месяца назад россияне подавляющим большинством проголосовали за предложенную Путиным новую Конституцию. Российские ученые по указанию Путина первыми в мире разработали вакцину против Covid-19. Это большая победа, несмотря на попытки отрицать это во многих частях мира.



Сегодня отношения между Россией и Европой могли бы стать прочнее, особенно на фоне ставших более прохладными отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Посмотрите, как Ангела Меркель постоянно защищает проект «Северный поток — 2»? Ну и что? Мог ли Путин дать своим противникам такую козырную карту для введения новых санкций? И для этого «еще раз» применить именно то вещество, которое все от него ожидают? Браво, русские! Приятно иметь с вами дело. Это сделал тот самый Путин, который служил в КГБ и который знает, как проводятся тайные операции и как можно использовать смерть г-на Навального для того, чтобы усилить информационное давление на Москву?



Все это ключевые вопросы, на которые вряд ли кто-то сможет быстро ответить. Но если посмотреть на них глазами детектива, то становится ясно, что Путин не получит никакой выгоды от отравления г-на Навального и от международного скандала вокруг этого инцидента. Чтобы понять это, не обязательно быть Эркюлем Пуаро.



Дмитрий Егорченков — директор Института стратегических исследований и прогнозов (Москва), постоянный член консервативного клуба «Изборск», член Исполнительного совета Российского экологического общества, дипломат, политолог, преподаватель, писатель, блогер, а также один из ведущих политических экспертов на российском телевидении.



Источник: The European



