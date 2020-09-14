Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партия "Слуга народа" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.



Зеленский напомнил, что Одессу постоянно представляли писатели, художники, спортсмены и ученые. По мнению президента, городу нужен "символ честности, культурного лидерства и порядочности".



"Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово "кавээнщик", потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно", — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.



Президент также подчеркнул, что Филимонов представлял город на уровне всех стран СНГ, а местная команда становилась чемпионом. Зеленский отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, деятели культуры и спортсмены.

"Я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас", — добавил Зеленский.



В конце августа партия "Слуга народа" представила кандидатов на должности глав городов. На пост мэра Одессы претендует артист и участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов.

