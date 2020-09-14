В Минздраве опубликовали статистику смертности от коронавируса по областям

В Минздраве показали статистику смертности от коронавируса среди украинцев за последнюю неделю в разных регионах страны.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.



"Количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на 11 сентября в Украине было зарегистрировано 3 076 случаев смертей среди пациентов с COVID-19. Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - указано в сообщении.







Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в:



Кировоградской области - (5,4%),

Закарпатской области - (3,3%),

Львовской области - (2,8%),

Черновицкой области - (2,6%),

Херсонской области - (2,4%),

Николаевской области - (2,4%),

Полтавской области - (2,3%),

Ивано-Франковской области - (2,3%)

Днепропетровской области - (2,3%).



Отмечается, что 80,% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и прочее. У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение. 93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.



Среди жертв заболевания было 104 врача из двадцати двух регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).



2 754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получили лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

