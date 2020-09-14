В Никополе произошла стрельба, двое погибших

В городе Никополь произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в понедельник, 14 сентября.



Указано, что сегодня около 6:00 утра неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.



Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация.



По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.2 п.1 ст.115 УК Украины). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого.

