В ближайшие дни будет сухо и тепло

В ближайшие сутки, 15 сентября, синоптическая ситуация не изменится: погоду на Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник на Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье до 29°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура днем была 30,0 в 1903 г., самая низкая ночью 1,8 в 1925 г.



В среду, 16 сентября, на Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге до 19°; днем 25-30°, в северо-восточных областях 21-26°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



14 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

