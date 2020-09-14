В Киеве показатель COVID резко упал после выходных

После выходных в Киеве коронавирус выявили всего у 168 человек, сообщил в понедельник, 14 сентября, мэр города Виталий Кличко.



За минувшие сутки заболели: 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет, 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет. Заболели также 7 медиков. Госпитализированы 27 человек.



"Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты", - пояснил Кличко.



За сутки три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян.



Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429.



Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус преодолели 5326 жителей Киева.

