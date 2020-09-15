Названы ключевые даты рассмотрения Радой бюджета на 2021 год

В столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый" началось заседание фракции "Слуга народа". Перед заседанием депутат фракции, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что на этой неделе парламент не будет голосовать за проект бюджета на следующий год.



По словам нардепа, Верховная Рада должна проголосовать за проект главного финансового документа в первом чтении до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят.



"Я бы не ожидал бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе - эти внесение бюджета в Верховную Раду - мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения в проект бюджета сбалансированный, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении - до 20 ноября. До 1 декабря бюджет должен быть принят - это нормы бюджетного кодекса. Давайте не забегать наперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", - заверил Гетманцев.

