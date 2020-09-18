Вышел трейлер драмы Соркина «Дело чикагской семерки»

Netflix опубликовал первый трейлер нового фильма Аарона Соркина «Дело чикагской семерки» с Сашей Бароном Коэном в одной из главных ролей.



В основу сюжета драмы лег судебный процесс 1969 года. Речь идет об истории «чикагской семерки» — семи американцев, обвиненных в заговоре против правительства США, подстрекательстве и беспорядках из-за акции протеста против войны во Вьетнаме.



Главные роли в картине также сыграли Яхья Абдул-Матин II («Отжиг», «Аквамен»), Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета», «Начало»), Джереми Стронг («Наследники», «Джентльмены») и другие.



Премьера состоится на Netflix 16 октября.





