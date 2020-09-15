Минск не исключает силового варианта реагирования на военные угрозы в рамках СГ и ОДКБ

Белоруссия не исключает силового варианта реагирования на военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства (СГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов, слова которого приводит во вторник сайт оборонного ведомства.



"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - отметил представитель Минобороны республики.



Белоруссия ценит поддержку России и Китая "в сложившихся непростых обстоятельствах".



"В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, правильный", - указано в тексте.

Отношения между Минском и Москвой



Ряд соседних с Белоруссией государств пытаются внести раскол в Союзное государство и поссорить Минск с Москвой, заявил Воинов.



"Все подобные действия и заявления наших соседей имеют под собой одну направленность - внести раскол в Союзном государстве, разорвать отношения Республики Беларусь и Российской Федерации во всех сферах деятельности", - отметил представитель Минобороны.



Олег Воинов обвинил Польшу и Литву в дестабилизации ситуации в стране.



"Реализуемые мероприятия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях. Свой вклад в этот деструктивный процесс внес и Европейский Союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства - Польша и Литва", - отметил Воинов в своей статье, опубликованной во вторник на сайте оборонного ведомства республики.

