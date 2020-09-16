До четверга на Украине осадков не будет

В ближайшие сутки наУкраине по-прежнему будет сухо и относительно тепло, сообщает Укргидрометцентр. Погода будет без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 18 °; днем 25-30 °, в северо-восточной части и в Карпатах 21-26 °.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6° в 1903г., самая низкая ночью 1,1° в 1889г.



В четверг, 17 сентября, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза.



Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, на северо-востоке страны 7-12°; днем 25-30°, в западных областях понижение температуры до 18-23°.



В Киеве 17 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.



15 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

