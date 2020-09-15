Знакомства в видеочатах: как привлечь внимание

Случайные видеочаты существуют в интернет-пространстве уже более 10 лет. За это время многие из них трансформировались в функциональные платформы для знакомств, общения и поиска второй половинки. Но базовый принцип их работы остается неизменным: вы заходите на сайт, и он соединяет вас с совершенно случайным пользователем.

Сегодня мы хотим поговорить не только о самих видеочатах, но и о том, как ими правильно пользоваться. Как привлекать внимание и заинтересовывать собеседников. Как вести диалог, находить новых друзей или даже вторую половинку. Будет интересно!

Omegle и не только: самые популярные видеочаты

В любом топе видеочатов с незнакомцами будет сервис Omegle. Причина проста — он стал первой чат рулеткой в истории. И да, сайт предлагает именно базовый функционал случайного видеочата. Здесь нельзя выбрать пол, геолокацию собеседника и другие параметры для поиска. Но можно указать интересы, посетить чат своего учебного заведения или даже зайти на немодерируемый раздел, где нет никаких ограничений.

Вполне логично, что классического функционала многим не хватает. Поэтому они выбирают для себя альтернативы Omegle. Их существует просто масса. Мы перечислим лишь несколько основных:

Chatrandom. Функциональный видеочат с гибкими настройками поиска собеседников по полу и геолокации. Предлагает функции чат-румов и чатов по интересам. Некоторые из возможностей предоставляются только по подписке. CooMeet. Популярный аналог Omegle, сайт для общения с девушками. Это очень удобно, если вы ищете пару для отношений или просто для флирта. Можно воспользоваться бесплатным пробным периодом. Shagle. По возможностям сильно напоминает Chatrandom. Тоже позволяет искать собеседников по полу и геолокации. Сервис работает в более чем в 70 странах мира. Paltalk. Площадка дает возможность находить новых знакомых, добавлять людей в список друзей, общаться в чат-румах или тет-а-тет. Главная особенность сервиса — удобные приложения для iOS, Android, MacOS и Windows.

Вы можете использовать любой из этих видеочатов или найти еще альтернативные варианты. Но помните: важно не только то, какой сервис вы используете, но и как вы это делаете. А потому переходим к самому интересному!

Как заинтересовать собеседника в видеочате

Пользователи анонимных веб-чатов, как правило, сами заинтересованы в знакомстве. Мы не берем в учет интернет-троллей, пранкеров или просто неадекватных персонажей. Их нужно переключать сразу же. С остальными наладить контакт будет несложно. Но на некоторые правила и советы мы все же хотим обратить ваше внимание.

Следите за своим внешним видом и окружением. Не стоит начинать видеочат, если вы не успели привести себя в порядок. Найдите удобный, но достаточно представительный наряд, поправьте прическу, взбодритесь. Обязательно посмотрите, что попадает в кадр вашей веб-камеры. Возможно, стоит немного прибраться? Помните, что неряшливость может легко отпугнуть собеседника. Придумайте несколько тем-заготовок, которые хотите обсудить. Пусть это будет что-то ненавязчивое, но увлекательное. Избегайте политики и религии, но не вдавайтесь в банальщину типа бесед о погоде. Отлично подойдут кино, музыка, литература. Возможно, компьютерные игры, если ваш собеседник/собеседница проявляют к ним интерес. Сыграйте на музыкальном инструменте. Это настоящий «козырь». Если вы умеете играть на гитаре, скрипке, фортепиано или другом инструменте, используйте это! Интерес к вашей персоне гарантирован. Но не стоит превращать общение в «театр одного актера». Помните, вы пришли в чат-рулетку для знакомства, а не для демонстрации своего мастерства. Чередуйте музыку и общение. Не забывайте о юморе, но контролируйте его. Все любят веселых и доброжелательных людей. С ними легко общаться и находить общий язык. Но не стоит переводить в шутку каждую фразу собеседника или выпаливать шутку за шуткой. Во-первых, это наскучивает. А во-вторых, в глазах другого человека вы можете выглядеть несерьезным или даже немного глуповатым. Нормируйте юмор и избегайте шуток, которые могут быть обидными или задеть чувства собеседника. Составьте список тем на все случаи жизни. Заполнить неловкое молчание помогают «универсальные» разговоры. Например, можно спросить у собеседника, кем он мечтал стать в детстве, какое у него самое яркое воспоминание, в каких странах он хотел бы побывать, какие самые смешные поступки в жизни совершал. Поверьте, такие разговоры помогают раскрепоститься и найти еще больше общих тем. Не перебивайте и научитесь слушать. Излишняя болтливость никому не идет на пользу. Особенно в беседе с незнакомым человеком. Постарайтесь больше слушать, чем говорить. Задавайте наводящие и уточняющие вопросы, проявляйте свою заинтересованность собеседником. Это лучший комплимент при общении в видеочате. Разумеется, не нужно быть угрюмым молчуном. Но и перетягивать все внимание на себя тоже не стоит. Особенно это касается мужчин. Будьте собой и не придумывайте себе историй. Вы можете выдумать интересную легенду и пытаться ее придерживаться. Но есть ли в этом смысл? Рано или поздно, если вы продолжите общение, правда всплывет наружу. Будет как минимум неловко. Да и зачем начинать знакомство с обмана?

Не стоит расстраиваться, если собеседник вас «переключил». Невозможно быть интересным для каждого. Рано или поздно появится тот самый человек, с которым вы найдете общий язык, подружитесь, а возможно, даже создадите в будущем семью. Ведь уже сегодня более 17% всех браков в мире начинаются именно с интернет-знакомства. А уж число новых друзей или как минимум хороших знакомых, которые нашли друг друга в видеочатах, не сосчитать.

Возможно, поначалу вам будет сложнее общаться в чат рулетках. Но это временно. Несколько удачных знакомств, и вы будете чувствовать себя в веб-чате как рыба в воде. И сможете заинтересовать практически любого человека, который вам понравился. Успехов и приятных вам собеседников!