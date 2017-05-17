PEP, да не тот: банки влипли в скандал с «общественным реестром»

Два месяца назад мы подробно описывали, как банки ни с того ни с сего начинают «кошмарить» своих клиентов – так называемых PEP («публичных лиц»), мотивируя это исполнением нового закона об отмывании денег и указаниями НБУ. Причем, под раздачу попали люди, не имеющие отношения к власти вообще или, как минимум, последние несколько лет. И вот раскрыт секрет абсурда: по данным наших коллег, Нацбанк рекомендовал банкам брать информацию с сайта... общественной организации, за достоверность которой никто не отвечает.



Итак, о чем идет речь. В июле мы опубликовали статью под заголовком «Банковские шалости–1. Порочащие связи». Там мы привели в пример реальную историю из жизни простого человека, которая красочно передает происходящее сейчас в банковской системе.



Моя коллега – журналист и рекламист – сообщила, что банк заблокировал оба ее счета: текущий, с которого она платит за квартиру, продукты и по разным насущным нуждам. И второй, депозитный, где она накапливала деньги на учебу дочери.



Стали разбираться с ее историей. Оказалось, что несколько лет назад она с коллегами зарегистрировала PR-агентство. Один из учредителей – тоже журналист – на волне евромайдана прошел в парламент. Агентство давно не работает и пребывает то ли в стадии вялотекущей ликвидации, то ли уже ликвидировано. Но мою знакомую это не спасает – теперь она по жизни считается связанным лицом PEP (англ. politically exposed person) и должна отчитываться обо всех доходах и расходах.



PEP – это действующие и бывшие президенты, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Нацбанка и т.д.



Считается, что финансовые операции таких лиц необходимо держать под надзором, чтобы не допустить возможной коррупции и их скрытого влияния на политику и экономику. Если ранее по закону человек терял статус PEP по истечении трех лет, то со вступлением в силу 28 апреля этого года нового закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» этот статус закрепляется за ним пожизненно.



Чтобы оградить недовольных клиентов от общения с банковским начальством, их замкнули на общении с мелкими клерками, которые ничего не решали, а лишь повторяли: провести дополнительную аутентификацию и верификацию им поручено свыше, как и заблокировать счета, если не дадите документов

Нацбанк еще с 2017 года, наряду с государственными и международными легальными сайтами, стал использовать общественный реестр PEP, а заодно и сайт «Миротворец». Приехали! Это обусловлено странным документом №25-0008/35441 от 17.05.2017, который не является ни постановлением НБУ, ни даже письмом, а носит наименование «Электронного сообщения»