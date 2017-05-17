PEP, да не тот: банки влипли в скандал с «общественным реестром»
Два месяца назад мы подробно описывали, как банки ни с того ни с сего начинают «кошмарить» своих клиентов – так называемых PEP («публичных лиц»), мотивируя это исполнением нового закона об отмывании денег и указаниями НБУ. Причем, под раздачу попали люди, не имеющие отношения к власти вообще или, как минимум, последние несколько лет. И вот раскрыт секрет абсурда: по данным наших коллег, Нацбанк рекомендовал банкам брать информацию с сайта... общественной организации, за достоверность которой никто не отвечает.
Итак, о чем идет речь. В июле мы опубликовали статью под заголовком «Банковские шалости–1. Порочащие связи». Там мы привели в пример реальную историю из жизни простого человека, которая красочно передает происходящее сейчас в банковской системе.
Моя коллега – журналист и рекламист – сообщила, что банк заблокировал оба ее счета: текущий, с которого она платит за квартиру, продукты и по разным насущным нуждам. И второй, депозитный, где она накапливала деньги на учебу дочери.
Стали разбираться с ее историей. Оказалось, что несколько лет назад она с коллегами зарегистрировала PR-агентство. Один из учредителей – тоже журналист – на волне евромайдана прошел в парламент. Агентство давно не работает и пребывает то ли в стадии вялотекущей ликвидации, то ли уже ликвидировано. Но мою знакомую это не спасает – теперь она по жизни считается связанным лицом PEP (англ. politically exposed person) и должна отчитываться обо всех доходах и расходах.
PEP – это действующие и бывшие президенты, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Нацбанка и т.д.
Считается, что финансовые операции таких лиц необходимо держать под надзором, чтобы не допустить возможной коррупции и их скрытого влияния на политику и экономику. Если ранее по закону человек терял статус PEP по истечении трех лет, то со вступлением в силу 28 апреля этого года нового закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» этот статус закрепляется за ним пожизненно.
Чтобы оградить недовольных клиентов от общения с банковским начальством, их замкнули на общении с мелкими клерками, которые ничего не решали, а лишь повторяли: провести дополнительную аутентификацию и верификацию им поручено свыше, как и заблокировать счета, если не дадите документов
Правда, так истолковывают этот закон банки. В самом тексте не сказано, сколько лет человек считается «PEPом». Там просто отсутствует указание о трехлетнем сроке и какие-либо временные рамки. Очень удобно для трактовки на собственное усмотрение.
Новые правила финансового мониторинга усложнили жизнь не только бывшим и нынешним госслужащим, но и так называемым связанным с ними лицам. Это могут быть родственники, бизнес-партнеры, даже помощники, как в случае моей знакомой. От всех них банки могут потребовать груду справок о происхождении средств, а тем временем заблокировать счета и пользоваться денежками в свое удовольствие.
Чтобы оградить недовольных клиентов от общения с банковским начальством, их замкнули на общении с мелкими клерками, которые ничего не решали, а лишь повторяли: провести дополнительную аутентификацию и верификацию им поручено свыше, как и заблокировать счета, если не дадите документов.
От моей подруги, например, требовали объяснение, где они взяла 10 тыс. евро, находящихся на счету в банке. Т.е. справки с места работы на момент открытия счета (откуда она ушла три года назад), налоговые отчеты ФОП и еще какую-то хрень. Объяснение «накопила на оплату образования дочери» не прокатывает.
С тех пор, как вышла статья, мы немало помучились, добиваясь приема у банковского начальства, доказывая, что претензии необоснованы, а закон обратной силы не имеет. Мы достали и распечатали «методички» FATF, письма НБУ, привлекли знакомых юристов и списались с десятками так же случайных PEP.
В общем, провели полноценное журналистское расследование, результатом которого стала тревожная тишина. Звонки из банка с требованием принести справки прекратились. Карточку по текущему счету разблокировали, а трогать депозит подруга побоялась. Как говорится, «не буди лихо, пока тихо». Лежит себе, пусть лежит.
И тут несколько дней назад она прислала мне письмо. В нем была ссылка на статью на сайте UBR.ua и лаконичная приписка: «Вот он, источник моих проблем».
В статье рассказывали историю, подобную нашей, о том, что в редакцию обратилась клиентка одного из банков. Она сообщила, что банк приписал ее к PEP, хотя согласно украинскому законодательству она под это определение не подпадает. И отправил уведомление с обязательством явиться в свое отделение, иначе ее счет будет заблокирован. Сказали, что поднимают списки старых «пепов» и заново формируют реестры.
Но любопытно не это. Оказалось, что банк посчитали своего клиента PEPом, потому что тот внесен в базу сайта «Открытый реестр PEP», который принадлежит общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), возглавляемой активистом Виталием Шабуниным.
Нацбанк еще с 2017 года, наряду с государственными и международными легальными сайтами, стал использовать общественный реестр PEP, а заодно и сайт «Миротворец». Приехали! Это обусловлено странным документом №25-0008/35441 от 17.05.2017, который не является ни постановлением НБУ, ни даже письмом, а носит наименование «Электронного сообщения»
Юристы, которых опросили наши коллеги, уточнили, что в Украине уже несколько лет действует Реестр публичных деятелей. На основе его информации украинские и международные финансовые структуры могут заблокировать имеющиеся или отказать в открытии новых счетов «рискованным» лицам, если те не пройдут дополнительную проверку.
А упомянутый выше сайт – это неофициальная база данных, куда общественная организация «Центр противодействия коррупции» в рамках своей уставной общественной деятельности вносит сведения о тех, кто, по их мнению, подпадает под критерии PEP. При этом никакой юридической ответственности за свои выводы общественники не несут.
С таким же успехом банки могут гуглить информацию о своих клиентах или собирать о них сплетни у соседей. А еще лучше опрашивать бабушек на лавочках. Они вам такого понарассказывают!
Так и неофициальный реестр ЦПК. В качестве связанных с PEP лиц они записывают любовников «за пределами брака», бывших супругов, крестных отца и мать, кумовьев, личных помощников, близких друзей, племянников, двоюродных братьев и сестер и т.д. Вопрос: кто проверял достоверность информации? Ладно, степень родства можно установить, а кумовство или тайную любовную связь как докажешь?
Тем не менее, как выяснил сайт UBR.ua, Нацбанк еще с 2017 года, наряду с государственными и международными легальными сайтами, стал использовать общественный реестр PEP, а заодно и сайт «Миротворец». Приехали! Это обусловлено странным документом №25-0008/35441 от 17.05.2017, который не является ни постановлением НБУ, ни даже письмом, а носит наименование «Электронного сообщения».
С вступлением в силу «апрельского» закона о борьбе с отмыванием денег, банки всполошились и начали большую ревизию своих вкладчиков на предмет поиска «публичных деятелей». Некоторые из них решили, что лучше «перебдеть», чем «недобдеть» и обратились к неофициальному общественному реестру. Раз Нацбанк советует им воспользоваться, то почему нет? Там и выловили таких «левых PEP», как моя подруга и создали им проблемы.
P.S. Что тут еще скажешь? Извинений клиенты вряд ли дождутся. Не в нашей это традиции. А судебных исков, наверняка, будет немало. От тех, у кого есть силы и ресурсы, на тяжбу с банками. И это правильно. Должны же они понять, что не все неофициальные надписи соответствуют действительности. Как в том анекдоте, о нецензурной надписи на сарае, где на самом деле дрова лежат.