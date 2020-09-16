Зеленский поручил создать центр по производству вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами, сообщила во вторник пресс-служба его офиса.

Во вторник под председательством заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Соколовской состоялось совещание по вопросам развития системы биологической безопасности страны. В совещании приняли участие представители министерства здравоохранения и минфина, а также руководители и ведущие академики Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук.



"Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства", - говорится в сообщении.



Уточняется, что во время совещания представители минздрава презентовали видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.



Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что охват младенцев плановой вакцинацией составляет менее 50%. По его словам, такая ситуация "грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для системы здравоохранения в реалиях с COVID-19".

