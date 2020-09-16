Apple представила обновленный iPad 8

Компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad 8. Трансляция презентации велась во вторник на сайте компании.



Обновленная модель "самого популярного планшетного компьютера" от Apple обзавелась процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Благодаря ему, по словам представителя компании, новое поколение iPad будет функционировать на 40% быстрее своего предшественника и в несколько раз быстрее конкурентов от других производителей.



По данным Apple, доработанная батарея позволит пользоваться iPad 8 на протяжении суток без подзарядки. Гаджет будет поддерживать работу со стилусом Apple Pencil и съемной клавиатурой. Стоимость обновленного iPad начинается с $329 в зависимости от комплектации.



Основанная в 1976 году Apple помимо iPhone и iPad производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино в штате Калифорния является одной из крупнейших в мире.



