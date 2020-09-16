На границе с Украиной находятся до 2,5 тысяч хасидов

На границе Украины с Беларусью находятся до 2,5 тысяч хасидов, сообщил в среду, 16 сентября, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович, пишет Громадське радио.



"Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают", - рассказал он.



Он также отметил, что 300-400 человек находятся в Румынии. Большинство хасидов приехали из Израиля.



В то же время, замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 заявил, что на данный момент ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.



"Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка", - сказал Енин.



Он подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

ПО ТЕМЕ

Глава МИД Израиля просит Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину

Глава МИД Израиля просит Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину

Вчера, 19:22



По словам Енина, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину".



"Их будет обеспечено соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будет сведено к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению COVID на данном этапе применены", - пояснил заместитель министра.

