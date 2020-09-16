Большинство украинцев больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем заболевания

Более 60% украинцев боятся больше экономических последствий коронакризиса, чем заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования Социологической группы "Рейтинг".



“61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны 29% наоборот больше боятся болезни”, — говорится в опросе.



Справка: Опрос проводился Социологической группы “Рейтинг” 3-6 сентября 2020 г. Опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

