"Евросолидарность" поддержит на выборах мэра Киева Кличко

Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит действующего городского голову Виталия Кличко. Решение о поддержке принято, несмотря на отказ Кличко баллотироваться от "ЕС".



Об этом на съезде в Киеве заявил глава столичной ячейки партии Владимир Прокопив.



По его словам, Кличко на посту мэра Киева реализовывал курс пятого президента Петра Порошенко.



"На должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра", - подчеркнул Прокопив.



В июне "Европейская солидарность" предложила Кличко идти на выборы от этой политической силы, но он отказался.



"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что много лет являюсь лидером политической силы УДАР… И буду выдвигаться в мэры от партии УДАР", - отметил он и добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами.

