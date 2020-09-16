В Украине хватает ПЦР-систем для тестирования на коронавирус - Степанов

Лабораториям Минздрава хватает ПЦР-систем и реагентов для них для тестирования на коронавирус. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в среду, 16 сентября.



"Более того, у нас это все рассчитано с учетом увеличения мощностей для наших лабораторий. Мы постоянно находимся в процессе докупки нового оборудования. Это происходит по всей стране. Вы это можете видеть по статистике, по цифрам, которые мы объявляем каждый день", - сказал Степанов.



В свою очередь Украинская правда. Жизнь цитирует экс-заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, который опровергает слова Степанова.



"Количество тестов в Украине растет не потому, что у нас есть стратегия тестирования. А потому, что у нас появилось очень много инфицированных, которым нужно делать тесты. Вот как это работает. Хорошая система тестирования действует на опережение. Вы проводите много тестов, как можно больше. Чем больше проводите, тем меньше будет процент положительных результатов. Это называется коэффициент обнаружения или positivity rate", - пояснил он в Facebook.



Например, Германия производит около 150 тысяч тестов в день и обнаруживает около тысячи новых случаев COVID ежедневно. Коэффициент обнаружения составляет менее 1%.



"Это образец мощной, активной системы тестирования, которая работает на опережение. Инфекции трудно пройти мимо, что позволяет обеспечить своевременную изоляцию больных и контактных лиц. А изоляция останавливает распространение. Приемлемым уровнем обнаружения для европейской системы тестирования считается не более 5%. В Украине этот показатель сегодня - 11%. А в отдельных областях - более 20%", - добавил Ковтонюк.



При увеличении тестирования, мы все равно не успеваем за ростом случаев, не успеваем изолировать контактных, а значит - сдерживать распространение вируса, резюмировал Ковтонюк.

