Лукашенко: Украина стала форпостом политических провокаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны. При этом он сожалеет, что Киев присоединился к американским сателлитам. Об этом он заявил на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.



По его словам, внешние силы якобы в течение десяти лет готовились к "нынешнему времени Ч".



"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - заявил Лукашенко.



Он отметил, что Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.



"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников", - добавил Лукашенко.

